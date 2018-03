Congolese politie schiet met scherp bij anti-Kabilabetogingen: één dode

In verschillende steden in Congo betogen katholieken vandaag tegen de aanhoudende macht van president Joseph Kabila. De politie heeft daarbij met scherp geschoten om de betogingen uiteen te drijven.

In Kinshasa is daarbij één dode gevallen. Een dertiger die deelnam aan de een mars in de hoofdstad. Hij kreeg een kogel in de borst. Twee anderen werden met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht.

In Kisangani kwamen betogers vanochtend na de mis samen aan de kathedraal van Kisangani. Honderden katholieken die uit de viering waren gekomen, waren aan het manifesteren wanneer ze uiteengedreven werden door de politie. Ook daar raakten twee betogers gewond door kogels. Een aantal van de gelovigen liepen opnieuw de kathedraal in en begonnen er het Congolese volkslied te zingen.

De betoging, georganiseerd door tegenstanders van Kabila en gesteund door de kerk, werd gisteren door de autoriteiten verboden.