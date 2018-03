CD&V is kritisch over taalcursussen bij VDAB

"Er zijn op dit moment 35.500 werkzoekenden bij de VDAB ingeschreven die geen of nauwelijks Nederlands kennen. Dat is een cijfer dat al jaren constant is", zegt Bothuyne. "Er zijn 10.000 werkzoekenden die al meer dan twee jaar werkloos zijn en nog altijd geen Nederlands kennen en dat is problematisch om aan de slag te kunnen op de arbeidsmarkt."

Vlaams minister van Werk Philippe Muyters, startte vorig jaar het actieplan 'Integratie door werk' op. "Een inhaalbeweging met onder andere als focus meer opleidingen Nederlands op de werkvloer", zegt Bothuyne. Maar het plan van coalitiepartner N-VA werkt niet volgens hem. "Blijkbaar geraakt dat heel moelijk van start. Integendeel, het aantal opleidingen Nederlands op de werkvloer daalt en stijgt dus niet en dat is een probleem."

"Elke werkzoekende die het Nederlands niet machtig is, moet vanaf dag één in een opleidingstraject gestopt worden. Dat kan in een klas, dat kan op de werkvloer, dat kan op alle mogelijke manieren maar het moet alleszins meer en beter zijn dan wat er vandaag gebeurt", besluit Bothuyne. "Nederlands is essentieel om te slagen op de arbeidsmarkt."