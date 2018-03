Luchtvaartmaatschappijen Delta en United Airlines verbreken hun banden met de NRA

Schietpartij Florida 17 doden bij schietpartij in school in Florida, dader is oud-leerling

Eerder trokken tientallen andere bedrijven de voordelen voor NRA-leden al in, onder meer de autoverhuurders Avis, Hertz en Enterprise, de First National Bank en de Best Western-hotelketen . De maatregel komt er na de schietpartij op een school in Florida waarbij een 19-jarige oud-leerling 17 dodelijke slachtoffers maakte.



Dat leidde tot kritiek op de NRA (National Rifle Association), omdat die de wapenverkoop niet aan banden wil leggen. Anders dan voorgaande keren, houdt de kritiek en het protest dit keer wel aan. De hashtag #boycotNRA is trending op Twitter in de VS. De ouders en klasgenoten van de slachtoffers in Florida houden met acties het debat warm.