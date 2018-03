Duizenden betogers in Rusland herdenken vermoorde oppositieleider Nemtsov

In Rusland zijn duizenden mensen de straat opgegaan om oppositieleider Boris Nemtsov te herdenken, de man werd drie jaar geleden vermoord. In de hoofdstad Moskou was de grootste betoging.



“De betoging waar de oppositie had toe opgeroepen was een succes, er zijn maar liefst 7500 demonstranten opgedaagd, terwijl het -15 graden was”, zegt Ruslandcorrespondent Marijn Trio. Ook kandidaten die zullen deelnemen aan de verkiezingen volgende maand, zoals Ksenia Sobchak en Grigory Yavlinsky, liepen in de mars.



“De demonstranten roepen op tot een boycot van de verkiezingen. Ze scanderen slogans als “Weg met Poetin” en “Rusland is van ons”. En ze eisen opheldering over de moord op Nemtsov”, aldus Trio. Na de moord op Nemtsov werden er vijf Tsjetsjenen opgepakt en veroordeeld, maar de opdrachtgever is nog steeds onbekend.



Nemtsov werd op 27 februari 2015 doodgeschoten terwijl hij op een brug nabij het Kremlin wandelde. De moord op Nemtsov, een felle tegenstander van de Russische president Vladimir Poetin, veroorzaakte internationaal grote verontwaardiging.