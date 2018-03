Kamperende ouders aan de schoolpoort in Grimbergen, ondanks de vrieskou

De ouders willen er zeker van zijn dat hun kind naar deze school kan gaan, maar de plaatsen zijn er beperkt. "Ik ben net naar Canada geweest op vakantie dus ik heb thermisch ondergoed", vertelt een van de kamperende ouders aan onze redactie. "Straks komt mijn vrouw met een matras voor in de auto en een tablet om Netflix te kijken. We maken er het beste van."

Geen digitale aanmelding

Maar moesten kamperende ouders aan de schoolpoort intussen niet tot het verleden behoren? Op heel wat plaatsen -onder meer in Gent, Antwerpen en Vilvoorde- is er nu een digitaal aanmeldingssysteem van kracht. Ouders geven online een lijst in met hun voorkeursscholen. De plaatsen worden later volgens voorkeur en toeval verdeeld. Volgens Herman De Knijf van de katholieke scholengroep in Grimbergen vragen ook de Grimbergse scholen al jaren een dergelijk systeem, maar wil het gemeentebestuur daar niet op ingaan.



Systeem voor heel Vlaanderen?

Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) en haar coalitiepartner Open VLD willen het systeem liefst voor heel Vlaanderen invoeren. Een dergelijk verplicht systeem moet worden besproken in het parlement, zei Crevits vandaag aan "VTM Nieuws". "Mijn administratie is bereid om mee te werken aan zo'n platform over heel Vlaanderen." Een aanpassing van het inschrijvingsdecreet in die zin ligt al een hele tijd voor in het parlement, maar wordt tegengehouden door N-VA. "Momenteel zijn de gesprekken helemaal stilgevallen", zegt parlementslid Kris Van Dijck. De partij valt over de "dubbele contingentering". Dat systeem reserveert een aantal plaatsen voor kansarme indicatorleerlingen, met als criterium het diploma van de moeder en de thuistaal. Voor N-VA is dat geen optie. Er is in Vlaanderen geen draagvlak voor een voorrangsregeling op school op basis van socio-economische of etnisch-culturele motieven, vindt de partij. De kans dat er nog deze legislatuur een centrale aanmelding wordt ingevoerd is dus klein, schat Van Dijck in.

