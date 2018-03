Guy Vanhengel (Open VLD): "Dat Reynders blijkbaar promotie voert voor de N-VA in Brussel, daar breekt mijn klomp van"

Vicepremier en Franstalig liberaal Didier Reynders gaf de Vlaamse liberaal Guy Vanhengel eerder deze week lik op stuk. "In tegenstelling tot de Open VLD van Vanhengel, is de N-VA niet verantwoordelijk voor wat gebeurt in Brussel", repliceerde Reynders op de uitspraak van Vanhengel dat de N-VA "niet geschikt is om in Brussel te regeren".

Die repliek van Reynders vindt Vanhengel naar eigen zeggen "wat makkelijk". "Als je niets doet, kan je ook niets mis doen. De N-VA is er nog maar sinds kort. Dit (de schandalen rond vzw's in Brussel, nvdr.) zijn de geschiedenissen die een historiek kennen die heel ver teruggaat."

Ook de voorzitter van Open VLD Gwendolyn Rutten vond de uitspraak van Vanhengel niet verstandig. "Ik begrijp waarom de voorzitter dat niet verstandig vindt", zegt Guy Vanhengel daarop. "Nochtans, vijf jaar geleden zei ik dat ook al. Waar knelt voor mij het schoentje? Alle partijen die in Brussel opkomen, hebben een programma voor Brussel. Mijn aanvoelen is dat de N-VA een programma tegen Brussel heeft."