Ieperse wielertoeristen gewijd

De Molteni's, Fringstoe!, Koeketoe, Faema's, Het Stalen Paard en McBride, allemaal werden ze gewijd. De wielertoeristen maakten zondagochtend een eerste gezamenlijke rit in clubverband. "Het was koud, vooral de felle wind hakte erin", klonk het bij velen.

Gewijd vanuit hoogtewerker

De diaken werd met een hoogtewerker enkele meters boven de grond geheven, zodat hij de verkleumde lijven na hun aankomst kon besprenkelen met wijwater. "Ze rijden met degelijk materiaal en letten goed op, maar er kan altijd iets gebeuren buiten hun wil", aldus de diaken. "Vandaar dat ze even naar de hemel keken en de zegen vroegen voor een zorgeloos wielerjaar met wederzijds respect met andere weggebruikers, en zonder pech of valpartijen. Het is de eerste keer dat ik wielertoeristen wijdde, en dan nog op een hoogtewerker."