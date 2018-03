In het spoor van wolf Naya

Ook vanuit andere provincies zakten natuurliefhebbers af naar Beringen om meer te weten te komen over wolvin Naya. “Het is toch bijzonder, het lijkt weer beter te gaan met de natuur in Vlaanderen.” In het gezelschap ook enkele jonge kinderen: “Ik ben gek op wolven. In de zoo wil ik altijd naar de wolven gaan kijken.”

"Naya zal ons nu liggen uitlachen"

“Vandaag gaan we geen wolf te zien krijgen”, zegt Jan Loos van vzw Landschap: “Dat is ook helemaal niet de bedoeling van deze wandeling. Wolven zijn schuchtere dieren die vooral ’s nachts leven. Dus Naya ligt hier ergens beschut in een bosje te slapen en die is ons van op afstand wat aan het uitlachen.”

Enkele wandelaars zijn erg bezorgd om Naya. “Ik hoop dat ze blijft leven. Dat ze niet aangereden of doodgeschoten wordt door jagers of stropers.” Anderen vinden het vooral spannend: “Ik hoop dat ze blijft en dat ze hier een mannetje vindt. En dat er misschien een hele roedel van komt.”

Naya lijkt het hier trouwens goed naar haar zin te hebben. De Duitse wetenschappers die haar handel en wandel volgen via de zender die ze draagt, zijn er intussen ook al van overtuigd dat ze zich hier gevestigd heeft. "Dit gebied lijkt qua natuur ook op het gebied in Duitsland van waar ze afkomstig is."