Merkel stelt haar ministers voor en een van hen is haar grootste criticus binnen de partij

Spahn (37) is de huidige staatssecretaris voor Financiën. Hij wordt in de nieuwe regering minister van Volksgezondheid. Spahn is erg populair en komt uit de conservatieve rechtervleugel van de CDU. Hij is altijd erg scherp geweest voor het migratiebeleid van de bondskanselier.

Met de portefeuille voor Spahn wil Merkel de rangen sluiten in de aanloop naar het partijcongres van morgen, waarin de hele partijtop de keuzes moet bekrachtigen.

Op de andere posten koos de bondskanselier veel voor de hand liggender namen. Zo blijft Ursula von der Leyen op post als minister van Defensie en krijgt vertrouweling Peter Altmaier het departement Economie.

De onbekende Anja Karliczek wordt minister van Onderwijs. Julia Klöckner, die de CDU in Rijnland-Palts leidt, mag zich over Landbouw ontfermen. Tot slot krijgt Horst Seehofer, de minister-president van de deelstaat Beieren, Binnenlandse Zaken in handen. Hij is meteen de enige minister van zusterpartij CSU.

Bekende namen Wolfgang Schaüble (Financiën) en Thomas de Maizière (Binnenlandse Zaken) verdwijnen uit de regering. De bondskanselier gaat ervan uit dat haar partij de keuzes zal goedkeuren. "Met dit team kunnen we de uitdagingen van de toekomst het hoofd bieden", zei ze na afloop van de persconferentie.

Of de nieuwe regering-Merkel er effectief komt, is nog niet helemaal zeker. De leden van de SPD, de sociaaldemocratische coalitiepartner van de CDU, moeten hun goedkeuring nog geven aan het regeerakkoord.