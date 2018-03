Nieuwe bombardementen op Oost-Goutha ondanks VN-resolutie: "Situatie is onmenselijk"

De noden in sommige delen van Syrië zijn erg hoog. Zeker in Oost-Goutha, waar de voorbije week meer dan 500 slachtoffers vielen: daar is dringend medische hulp nodig.

Aanvallen beantwoorden

Iran, dat samen met het regeringsleger van Assad strijd, zegt dat ze respect zullen hebben voor het staakt-het -vuren, maar ook het terrorisme daar zullen bestrijden. Dubbele weinig hoopvolle boodschap.Ook in het verleden waren die periodes van wapenstilstanden in Syrië ook vaker geen dan wel een succes.

"Onmenselijk"

"De situatie in deze stad die al vijf jaar belegerd wordt, is onmenselijk", zei Artsen zonder Grenzen-voorzitter Meini Nicolai vanochtend in het tv-programma "De zevende dag".

Artsen zonder Grenzen is zelf niet aanwezig in Oost-Ghouta, maar ondersteunt er dokters en verplegers. De hulporganisatie krijgt van de hulpverleners op het terrein berichten dat de toestand er onbeschrijfelijk is. “Deze mensen hebben bijna geen plaats meer om hun werk te doen, want de ziekenhuizen worden gebombardeerd. Ze hebben geen medicijnen meer, en wij kunnen hen niet voldoende bevoorraden.”

De afgelopen zes dagen is het geweld in Oost-Ghouta fors opgelaaid. “Hierdoor is het medisch personeel de laatste twee dagen uitgeput”, merkt Artsen zonder Grenzen. De hulpverleners hebben hun handen namelijk vol gehad met de verpleging van meer dan 2.500 gewonden. De afgelopen week telden ze ruim 500 dodelijke slachtoffers, en dat is volgens Artsen zonder Grenzen nog een onderschatting, omdat deze cijfers enkel komen van de hulpverleners die door AzG ondersteund worden.

Nicolai vindt het hoopvol dat de VN-resolutie er is, maar ze pleit ervoor dat het staakt-het-vuren niet bij woorden blijft, maar ook wordt uitgevoerd. “Er moet een pauze komen om de medische zorg te reorganiseren: de stad opnieuw bevoorraden, nieuwe medische teams invliegen en patiënten evacueren. Want er zijn mensen aan het sterven die we normaal kunnen redden.”