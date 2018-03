Politie stopt 36 uursfeest van Brussels kunstencentrum Recyclart al na één nacht

De politie heeft het 36 uursfeest van het Kunstencentrum Recyclart in Brussel al na één nacht stilgelegd. Recyclart moet vertrekken uit het station Kapellekerk in Brussel en had voor het afscheid 36 uur aan feestelijkheden gepland. Maar door nachtlawaai en vechtpartijen kwam daar een vroegtijdig einde aan.