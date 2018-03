Protest aan het Maximiliaanpark tegen asielbeleid regering

Vakbonden en ontwikkelings- en mensenrechtenorganisaties hadden opgeroepen tot de manifestatie, die de naam "Human Wave for solidarity and humanity" heeft gekregen. De betogers stappen op tussen het Maximiliaanpark en de gedempte kaaien in het centrum van Brussel. Volgens de Brusselse politie gaat het om zo'n 10.000 betogers, volgens de organisatie zijn het er een stuk meer.



"We komen in de eerste plaats betogen voor solidariteit. Mensen die vluchten zijn ook mensen en hebben rechten", zegt medeorganisator Riet D'hondt van Vriendschap zonder Grenzen. "Hoe dikwijls worden de rechten van vluchtelingen die hier hun papieren komen indienen geschonden? Mensen die niet aanvaard worden omdat ze in een ander land zijn aangekomen. Daarom zeggen we gelijke rechten voor iedereen en welkom aan vluchtelingen."

Vooral het beleid van staatssecretaris voor Asiel Theo Francken (N-VA) moet het ontgelden. De betogers willen dat premier Charles Michel (MR) ingrijpt.