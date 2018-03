Ondanks de vriestemperaturen is het ijs nog altijd niet dik genoeg. Het is wachten op groen licht van het Agentschap voor Natuur en Bos. “Alvast tot en met donderdag belooft het koud te blijven, ’s nachts gaat het stevig vriezen en tegen volgend weekend gaat het algemeen dooien”, zegt weervrouw Sabine Hagedoren in de studio van “Het journaal”.