Trump wil jaarlijkse training en bonus voor gewapende leerkrachten

"Gewapende opvoeders (en betrouwbare mensen die binnen een school werken) houden van onze studenten en zullen hen beschermen. Zeer slimme mensen. Moeten vuurwapenexperts zijn en jaarlijkse training krijgen. Moeten jaarlijkse bonus krijgen. Schietpartijen zullen niet meer plaatsvinden - een groot en zeer goedkoop afschrikmiddel. Het is aan de staten", tweette de president.

Trump deed zijn voorstel voor gewapende leerkrachten voor het eerst in de dagen na de schietpartij in een school in Parkland, Florida. Nikolas Cruz, een negentienjarige ex-student van de middelbare school, liep op 14 februari de school binnen en opende het vuur met een halfautomatisch wapen. Zeventien mensen kwamen om.