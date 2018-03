Collomb: "Twee aanslagen verijdeld in Frankrijk"

Het ging om aanslagen die werden verijdeld in het zuiden en het westen van het land, verduidelijkte de minister nog. “De twee plannen voor aanslagen waren nog niet helemaal klaar”, zei minister Collomb.

Er werden personen opgepakt en opgesloten, die eerder al door de Franse veiligheidsdiensten werden gevolgd. Hierdoor konden de aanslagen verijdeld konden worden.

Precieze details over de doelwitten wilde de minister niet kwijt. In 2017 werden in Frankrijk zeventien pogingen tot aanslagen verijdeld. En Collomb zei dat het terrorisme nog niet dood is en dat hij verwacht dat dit nog enkele jaren zal duren.