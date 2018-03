Vergeten Oscarfilms (deel 1): "The lost city of Z"

De eerste aflevering in deze reeks staat in het teken van het meesterwerk "The lost city of Z". De film is gebaseerd op de avonturen van Percival Fawcett die in het begin van de 20e eeuw heel wat expedities leidde naar het Amazonenwoud. Hij zocht daar naar een fabelachtige stad helemaal opgetrokken uit goud. In 1925 verdween Fawcett samen met zijn oudste zoon en werd uiteindelijk dood verklaard.



Volgens FilmWard verdiende deze prachtige film 5 nominaties: Beste Film, Beste Regie van James Gray, Beste Mannelijke Hoofdrol van Charlie Hunnam, Beste Vrouwelijke Bijrol van Sienna Miller die nog nooit zo straf is geweest en ook de Beste Fotografie van Darius Khondji.