Vlaanderen volgend jaar eregast op Franstalige Brusselse boekenbeurs

Vlaanderen is volgend jaar eregast van de "Foire du Livre de Bruxelles", de bekendste Franstalige tegenhanger van de Antwerpse Boekenbeurs. De beurs loopt van 14 tot 17 februari 2019. Het nieuws is aangekondigd bij de afsluiting van de editie 2018 van de Brusselse boekenbeurs.

Alle genres zullen aan bod komen, van jeugdliteratuur, poëzie, romans en non-fiction tot strips, vertaald of in het Nederlands. De beurs wil op die manier literatuur uit Vlaanderen bekender maken bij een Franstalig publiek. En tegelijkertijd is het ook een manier om meer Nederlandstalige bezoekers uit Vlaanderen en Brussel naar het evenement te lokken. De bedoeling is ook om de Franstalige en Nederlandstalige boekenwereld in ons land dichter bij elkaar te brengen. Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz maakt voor dit initiatief 400.000 euro vrij.

De Vlaamse literatuur wordt al rijkelijk in het Frans vertaald, dat mag blijken uit het overzicht op de site Flanders Literature. Maar ze is nog te weinig bekend bij een Franstalig Belgisch publiek - het omgekeerde is trouwens ook waar.