Blauw, zo hemelsblauw, maar waarom is de lucht blauw? Weerman Frank geeft antwoord

"De lucht zelf straalt geen licht uit", weet Deboosere. "Er moet dus een lichtbron aanwezig zijn om de lucht blauw te laten oplichten." Naar die lichtbron is het - zeker met dit zonnige weer - niet lang zoeken: de zon.

"De zon straalt van oorsprong wit licht uit. Dat witte licht bestaat uit alle kleuren van de regenboog", aldus de weerman. Het gaat dan om de kleuren rood, oranje, geel groen, blauw, indigo en violet, makkelijk te onthouden dankzij ROGGBIV.

"Als het witte zonlicht invalt op de minuscule luchtdeeltjes van onze dampkring, wordt dat licht in zekere mate verstrooid in alle richtingen", gaat de uitleg van Frank Deboosere verder.

Die verstrooiing van het licht is afhankelijk van de golflengte. Licht van een kleinere golflengte wordt beter verstrooid dan licht van een langere golflengte. En blauw heeft een kleinere golflengte dan bijvoorbeeld groen of rood. "Het blauwe licht wordt dus het best verstrooid, groen al wat minder en rood het minst van allemaal", aldus Deboosere. "

"Het resultaat: de hemel kleurt hemelsblauw." Net daarom zien we het witte zonlicht op aarde ook als geel. "Het blauw is verstrooid, het witte zonlicht is dus een beetje van zijn kleur kwijtgeraakt. En wit min blauw is gelijk aan geel." Om het met de woorden van Will Tura te zingen: "Blauw, zo hemelsblauw, in gouden zonneschijn".