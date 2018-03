Amerikaanse wapenlobby: "We laten ons niet afschrikken door bedrijven die samenwerking stopzetten"

Let it be absolutely clear. The loss of a discount will neither scare nor distract one single NRA member from our mission to stand and defend the individual freedoms that have always made America the greatest nation in the world. #StandandFight #NRA #2A https://t.co/4kzNq9GDLq

Bedrijven zetten samenwerking stop

Na de schietpartij in Florida vorige week hebben heel wat bedrijven zoals luchtvaartmaatschappijen Delta en United Air Lines, autoverhuurbedrijven, banken en verzekeraars hun samenwerking stopgezet. Ze bieden leden van de NRA niet langer kortingen aan. Zo tweette luchtvaartmaatschappij Delta: “Delta wil de NRA laten weten dat we hun contract voor gereduceerde tarieven zullen beëindigen via ons groepsreisprogramma. We vragen de NRA om onze informatie van hun website te verwijderen."

Delta is reaching out to the NRA to let them know we will be ending their contract for discounted rates through our group travel program. We will be requesting that the NRA remove our information from their website.

#BoycottNRA

Buitenland Wapenlobby verwerpt "schaamteloze politisering" van de moordpartij in school in Florida

De NRA is een van de machtigste politieke lobbygroepen in de VS en heeft naar eigen zeggen 5 miljoen leden. Na de schietpartij in de school in Parkland, Florida is het wapendebat in de VS opnieuw opgelaaid.

De NRA krijgt heel wat kritiek omdat het elke aanpassing aan de wapenwet probeert te voorkomen. Er circuleert nu de hashtag #BoycottNRA, een campagne waarmee bedrijven aangeven dat ze niet meer willen samenwerken met de NRA.



In een verklaring op hun website laat de NRA weten dat “deze bedrijven zullen vervangen worden door andere, die erkennen dat patriottisme en toewijding aan de grondwettelijke vrijheden kenmerken zijn van een markt die ze willen bedienen.”

Bij de schietpartij van woensdag 14 februari in een middelbare school in Parkland in Florida zijn zeventien doden gevallen. De verdachte is een 19-jarige oud-leerling van de school.