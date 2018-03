Werkzoekende (+45) die ondernemer wordt, krijgt een premie

Uit de cijfers van de VDAB blijkt dat veel werkzoekenden ondernemerschapsambities koesteren. Toch blijft het aantal werkzoekenden dat uiteindelijk kiest voor een zelfstandige baan schommelen tussen de 2 en 3 procent. Er hangt immers een financieel risico aan vast.



Minister Muyters werkte een premie uit om hen aan te moedigen toch de sprong te wagen. De premie start op het moment dat de werkzoekende zich inschrijft als zelfstandige in hoofdberoep. "Op dat moment is de inkomensonzekerheid het grootst, dus zorgen we ervoor dat de premie dan ook het hoogst zal zijn. Het eerste kwartaal krijgt de werkzoekende elke maand 1.000 euro. Daarna daalt het bedrag elk drie maanden met 100 euro, om na twee jaar volledig uit te doven. Op kruissnelheid heb ik voor deze premie 20,5 mijoen euro beschikbaar."



Aan de premie zijn voorwaarden verbonden. Van de werkzoekenden wordt engagement verwacht: ze moeten eerst met succes een ondernemerschapstraject doorlopen, zoals bijvoorbeeld "Maak werk van je zaak". Dat traject versterkt hun ondernemerschapscompetenties en verhoogt hun slaagkansen. Tijdens deze opleiding wordt ook de haalbaarheid van hun businessplan onder de loep genomen.