Woning nabij café in Borgerhout beschoten

Een verband met drugscriminaliteit wordt niet uitgesloten, al is dat ook nog niet bevestigd. Er is volgens het parket nog geen spoor van de verdachten.

Volgens het parket vond er in de nacht van vrijdag op zaterdag, omstreeks 4.30 uur, een schietpartij plaats in de Kattenberg. "Er zijn daar schoten naar een woning afgevuurd. Eén kogel is effectief, door een raam op de bovenste verdieping, in een slaapkamer beland. Er vielen geen gewonden", zegt Christel Minne van het parket. "Voorlopig is er nog geen spoor van de dader of daders", vervolgt ze. "Alle pistes worden opengehouden. Mogelijk is dit drugsgerelateerd, maar daar hebben we nog geen bevestiging van. De federale gerechtelijke politie voert het onderzoek. Het labo kwam ter plaatse voor onderzoek. Op straat werden nog een aantal kogelhulzen aangetroffen."

De schietpartij vond plaats in de buurt van het café 'Plaza Real'. Daar waren nog een aantal gasten aanwezig, die mogelijk nog zullen worden verhoord. Het is volgens het parket nog niet duidelijk hoe de dader(s) zich verplaatste(n). Er zouden ook nog camerabeelden uit de buurt worden bekeken.

In de afgelopen maanden werden in het Antwerpse al vaker woningen beschoten, feiten die geregeld worden gelinkt aan het drugsmilieu.