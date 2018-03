Demir wil uitkering voor mensen met handicap boven het leefloon brengen "als de budgettaire context er is"

De staatssecretaris voor Armoedebestrijding wil in dat geval de prioriteit leggen op uitkeringen voor mensen met een handicap. "Een persoon met een handicap krijgt evenveel als iemand die een leefloon heeft. Maar als we kijken naar de situatie van een persoon met een handicap, die mensen kunnen soms ook niet werken. Dan vind ik het niet oké dat ze met een leefloon moeten rondkomen."

Maar om die uitkeringen te verhogen moet de budgettaire context wel gunstig zijn, stelt Demir. En ondanks de gunstige economische cijfers ziet de staatssecretaris dat naar eigen zeggen nog niet in de begroting. "Ik zou willen dat het in de begroting staat en dan zeg ik "Dat geld komt naar mij" ."

Demir stelt dat ze "altijd de ambitie heeft" om de uitkeringen te verhogen. In oktober vorig jaar liet de staatssecretaris nog verstaan dat de regering er niet zal in slagen om de laagste uitkeringen boven de Europese armoedegrens te doen stijgen, ondanks de doelstelling in het regeerakkoord.

Over het hoofddoekenverbod: "Lieven Boeve moet eens naar de realiteit kijken"

Zuhal Demir is ook staatssecretaris voor Gelijke Kansen en in die hoedanigheid reageert ze ook op de uitspraak van de rechter in Tongeren die eerder deze week besliste dat meisjes uit twee middelbare scholen in Maasmechelen toch een hoofddoek mogen dragen op school, ook al geldt er een algemeen verbod op levensbeschouwelijke tekens.

De topman van het katholiek onderwijs Lieven Boeve vond dat vonnis een gelegenheid om het debat over de hoofddoek opnieuw te voeren en om "een einde maken aan de verkramping rond de hoofddoek"."Als ik Boeve goed heb gehoord, pleit hij voor een volledige afschaffing van het hoofddoekenverbod op scholen. Maar dan moet hij naar de realiteit kijken", stelt Demir. "Op sommige scholen is er een verbod, maar dat is niet om die kinderen te pesten. Het is soms nodig omdat er bijvoorbeeld sociale druk is of omdat er vormen van radicalisering zijn."

Staatssecretaris Demir vindt voorts dat de focus vooral moet liggen op de leerachterstand bij allochtone jongeren. "Ik krijg meer en meer de indruk dat sommige partijen liever over de hoofddoek praten dan over de resultaten. We zien dat heel wat allochtone jongens sneller de schoolbanken verlaten zonder diploma, de meisjes zijn dan weer ondervertegenwoordigd op de arbeidsmarkt. Daar kan je natuurlijk niet ontkennen dat de hoofddoek wel meer is dan zomaar een stof."