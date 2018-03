Zware ongevallen in Hoboken en Willebroek

Het eerste ongeval gebeurde rond 19.45 uur aan de Adolf Greinerstraat in Hoboken (Antwerpen). Een auto met gedoofde lichten zwalpte er over de weg en botste kort na elkaar met twee tegenliggers. Bij de aanrijding met de tweede auto kwam de bestuurder die het ongeval veroorzaakte, gekneld te zitten in zijn voertuig. Hij moest door de brandweer worden bevrijd en is met levensgevaarlijke verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Zijn rijbewijs is onmiddellijk ingetrokken. De bestuurder van het aangereden voertuig werd ter controle eveneens naar het ziekenhuis vervoerd. De politie heeft camerabeelden van een bedrijf in de buurt en gaat die nu verder analyseren.

Rond 20.30 uur gebeurde er ook een zwaar verkeersongeval aan de Westdijk in Willebroek. Daar ging een auto om een nog onbekende reden over de kop. De bestuurder, een 24-jarige man, werd door de brandweer bevrijd en werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht.

Zowel in Hoboken als in Willebroek was de weg een hele tijd versperd.