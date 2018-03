Vier ontwapenende getuigenissen over psychische kwetsbaarheid in "Taboe"

Over de plezante momenten van manische periodes

Lieve lijdt aan een bipolaire stoornis. Sinds een elektroshocktherapie is ze stabieler geworden, maar daarvoor probeerden heel wat dokters de ziekte onder controle te krijgen met "pillencocktails die zelfs een paard plat zouden krijgen".



Al had de ziekte niet alleen nadelen voor Lieve, maar zorgde die ook voor plezante momenten. Op heel wat manische momenten voelde ze zich overgelukkig. "Om 6 uur 's ochtends stond ik aan het bed van de kinderen en riep ik "Kom, we gaan naar Bobbejaanland!". Welke ma doet dat? Ik dus", lacht Lieve. Nu ze stabiel is, mist ze wel de kracht en de creativiteit die gepaard gaan met manische periodes. "Het is afgevlakt nu", zegt ze.



Over prestatiedruk en antidepressiva

Volgens Maarten zijn depressies grotendeels het gevolg van de prestatiedruk in onze maatschappij. Voor hem komt daar ook nog eens bij dat hij zichzelf heel snel in vraag stelt. Wie of wat hij moet zijn om graag gezien te worden, is iets dat hem al lang bezighoudt.



"Ik heb altijd een soort zachtheid gehad, en dat wordt bij ons niet goed geapprecieerd. Eén op de tien mensen slikt in België antidepressiva, maar als je erover praat, dan slikt er niemand. Dat is een teken dat er iets structureel fout is. De mensen zijn niet ziek, maar de maatschappij."



Over oppergod Zeus en psychoses

Wouter heeft twee psychoses achter de rug. Hij vertelt hoe hij die beleefde, en hoe hij in een andere wereld leefde in zijn hoofd. Zijn gedachten namen zo de overhand, dat hij volledig naast de realiteit leefde. Zo dacht hij een periode dat hij de oppergod Zeus was en dat iedereen een betere plek van de wereld moest maken.



"Je creëert een verhaal in je hoofd en speelt dat volledig mee zonder dat je beseft dat de realiteit eigenlijk naast je verhaal loopt", legt Wouter uit. Hij nam tijdens een kampvuur eens gloeiend hete kolen vast, zonder dat hij fysiek pijn leed. "Je hersenen hebben zóveel controle."

Over controledrang en vijf minuten ontspannen