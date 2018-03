3 op de 4 bedden in nachtopvang voor daklozen bezet

In Hasselt , in Limburg , is het aantal daklozen dat door de koude nachtopvang zoekt verdubbeld. Gemiddeld zijn er 4 van de 15 bedden ingenomen bij de nachtopvang van het OCMW in Hasselt. De laatste dagen zijn dat er altijd een achttal.

Niet alleen maatregelen in de centrumsteden

Maar niet alleen in de grote centrumsteden nemen ze maatregelen bij de strenge vrieskou. Ook heel wat kleinere steden en gemeenten nemen voorzorgen. In de Vlaamse Ardennen bijvoorbeeld werken 8 gemeenten samen voor noodopvang.



"In de Vlaamse Ardennen en in Oudenaarde vriest het even hard als in het centrum van Aalst", zegt Stefaan Vercamer, OCMW-voorzitter in Oudenaarde. "Vandaar dat we ook hier de nodige maatregelen moeten nemen om mensen die in noodsituaties verkeren naar aanleiding van de koude, om die op te vangen. Zo hebben we in de Vlaamse Ardennen een netwerk van 12 crisiswoningen en 5 doorgangswoningen waarin we in extreme situaties mensen kunnen opvangen".