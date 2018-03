Kritiek op nieuw ontmoetingscentrum Kasterlee: "Rolstoelgebruikers moeten 'achter de tralies' zitten"

In het nieuwe ontmoetingscentrum zijn verschillende vergaderzalen, een café, een heel moderne polyvalente zaal met een uitschuifbare zittribune, ... maar volgens de liberale socio-culturele vereniging Vergeet-Me-Nietjes is er niet genoeg gedacht aan mensen in een rolstoel. Want voor hen is er geen plaats in de hypermoderne theaterzaal, zeggen ze.

"We worden aan de zijkant van de zaal gezet, naast een hek", vertelt Hilde Peeters, die zelf in een rolstoel zit. "Met een lach en een zwans zeg ik wel eens dat ik 'achter de tralies' moet zitten, waar ik dan tot mijn spijt weinig zicht heb. Op de eerste rij zou ik niet mogen zitten, omdat dat voor de brandveiligheid niet toegelaten wordt. De optie is om mij uit mijn rolstoel te halen en in een zetel te zetten. Maar daar zit ik niet comfortabel, en bovendien, als er iets gebeurt wordt iedereen in veiligheid gebracht, en zal ik moeten blijven zitten."

Eerste rij

"Dat is absoluut niet correct", reageert de gemeente Kasterlee. Schepen van Cultuur Miet Meeuws (CD&V): "Voor nieuwe opdrachten zijn wij als openbaar bestuur verplicht om advies in te winnen, en dat advies is bindend. In onze polyvalente zaal hebben we ervoor gekozen om op de eerste rij geen extra zitjes te voorzien, zodat daar altijd rolstoelen kunnen staan. Bovendien is er geen gevaar voor evacuatie, want zowel aan de linker- als de rechterkant kan er optimaal geëvacueerd worden."

Andere instructies

Maar volgens de Vergeet-Me-Nietjes is er vooraan absoluut geen plaats om nog rolstoelen te kunnen zetten. "Bovendien hebben de organisatoren van de theatervoorstelling die daar dit weekend gehouden is, de instructie gekregen om de eerste rij vrij te houden", zeggen ze nog.