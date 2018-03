Advocaten André Gyselbrecht: "Er is te weinig naar het waarom gezocht"

Anderhalve dag hebben de advocaten van André Gyselbrecht al gepleit, en morgen gaan ze nog even door. Tijdens dat pleidooi hadden ze heel wat kritiek op het gevoerde onderzoek. Vooral over het moraliteitsonderzoek waren ze niet te spreken. Dat is het onderzoek waarbij de speurders zich een beeld proberen te vormen van de persoonlijkheid van een slachtoffer of verdachte. Advocaat Johan Platteau vindt dat er te weinig getuigen zijn gehoord die hij had voorgesteld. "Alle getuigen uit het moraliteitsonderzoek zijn voorgesteld door de burgerlijke partijen", zegt Platteau.

"Zoek naar de waarheid"

De advocaten van André Gyselbrecht willen vooral aantonen dat Stijn Saelens een gevaar was voor zijn vrouw en kinderen en dat zijn emigratieplannen naar Australië pure waanzin waren. En omdat ze dus niet de getuigen kregen die ze wilden om dat beeld te schetsen, hebben ze zelf die getuigen maar aan het woord gelaten. Op het einde van de zitting werd een professioneel gemonteerd filmpje van 23 minuten getoond. De echtgenote van André Gyselbrecht is er in te zien in hun huis in Ruiselede en ook één van hun zonen komt erin aan het woord.

"André zou aan het vliegtuig zijn gaan hangen om hen tegen te houden"

Ze vertellen allebei vooral over André Gyselbrecht en hoe die alles over had voor zijn kinderen en kleinkinderen. Maar het gaat ook over Stijn Saelens. Er werd zelfs een fragment van diens trouwfeest getoond. Stijn Saelens werd omschreven als iemand die het goed kon uitleggen, maar die ook wispelturig was.

“Stijn was iemand die weinig rekening hield met mensen en die eigenlijk ook geen respect had voor de mensen”, zegt de echtgenote van André Gyselbrecht. "Maar toch bleef André hem zien als schoonzoon. Hij wilde Stijn helpen en zijn wereld stortte in toen hij wist wat er met één van de kleinkinderen gebeurd was", voegt ze er nog aan toe. Dit laatste is een verwijzing naar de incestklacht die André Gyselbrecht indiende tegen Stijn Saelens.

In het filmpje ging het ook over de migratieplannen naar Australië die Stijn Saelens had: "André zou aan het vliegtuig zijn gaan hangen om te voorkomen dat ze zouden vertrekken", zegt de echtgenote nog. "Ze mogen overal gaan wonen, maar niet met een vader die zoiets doet."

Het filmpje wordt ontvangen op luid applaus in de zaal. De zaal zit, net zoals gisteren, afgeladen vol met mensen uit Ruiselede. Het is sowieso heel ongebruikelijk dat een advocaat op een correctioneel proces zelf getuigen aan het woord laat. De rechtbankvoorzitster sloot de zitting dan ook af met de woorden "Dit is een ongepaste reactie".