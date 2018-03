Zanger Ed Sheeran verkocht in 2017 het meeste albums

De Britse muzikant Ed Sheeran volgt Drake op als best verkochte artiest in 2017. Drake zakt dit jaar naar plaats twee. Het brons is voor de Amerikaanse zangeres Taylor Swift.

De 27-jarige Sheeran haalde recordverkopen met zijn derde album, "Divide", en de uit dat album getrokken singles "Shape of you", "Castle on the hill", "Galway Girl" en "Perfect". Het in maart 2017 uitgebrachte album haalde op 36 markten meervoudig platina. "Shape of you" was de bestverkochte single met multiplatina in 32 markten.