Auto wegtakelen in Leuven wordt flink duurder

Burgemeester Tobback geeft toe dat de prijzen flink hoger liggen dan in het lopende contract. Maar er is een eenvoudige manier om die hoge kosten te vermijden, zegt hij. "Sommige mensen hebben ondanks alles nog altijd niet door dat we bepaalde plaatsen op sommige dagen vrijhouden, voor de vrijdagmarkt bijvoorbeeld in het centrum of de woensdagmarkt in Kessel-Lo. Als sommige mensen ondanks alle aankondigingen en verkeersborden hun auto toch nog op die plaatsen achter laten, is dat dan een vorm van koppigheid? Ik weet het niet."