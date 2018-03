Ontvoerde Nederlandse baby is terecht

In een Duits vakantiepark is de baby teruggevonden die vanmorgen was ontvoerd door haar biologische ouders. Het meisje zou gezond en wel zijn. De ontvoering gebeurde op de parking van een supermarkt, waar de pleegmoeder met de baby was. In Nederland was een uitzonderlijk opsporingsbericht verspreid - het zogenaamde "Amber Alert"- omdat de veiligheid van het kind in gevaar was.