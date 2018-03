Belgen weinig positief over Belgische politiek volgens nieuwste Eurobarometer

Hoofdbekommernissen: immigratie, terrorisme en werkloosheid

6 op de 10 Belgen geven aan tevreden te zijn over de huidige economische situatie van België. Daarmee zijn zij een pak positiever dan de gemiddelde Europeaan: slechts 48% vindt de economische situatie van zijn of haar land goed. Toch wordt werkloosheid als een van de grootste problemen van ons land beschouwd.

Nationale politiek scoort matig

De ondervraagden waren in vergelijking met de gemiddelde Europeaan relatief positief over de werking van onze democratie. Waar gemiddeld slechts 5 op de 10 Europeanen tevreden zijn over de werking van hun democratie, zijn dat in België ruim 7 op de 10 personen.

Het vertrouwen in de politiek ligt dan alweer een pak lager. Slechts één op twee Belgen heeft vertrouwen in de regering en in het nationale parlement. Ook de Belgische politieke partijen scoren slecht: slechts 22% van de Belgen geeft aan vertrouwen te hebben in hen. Enkel de gewestelijke en lokale overheden onderscheiden zich met een score van 64%.

Televisie is de eerste politieke informatiebron voor ruim de helft van de ondervraagde Belgen, net als in bijna alle Europese landen. 15% noemt websites en 12% noemt de geschreven pers.