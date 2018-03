Het mag duidelijk zijn dat de bouwsector goede tijden kent. De sector zag in 2017 de productie met 2 procent stijgen. Voor dit jaar wordt een groei van 3 procent verwacht. Dat is beter dan de verwachte economische groei die op 1,7 procent wordt geraamd. Het aantal nieuwe werven boomt dus, maar het vinden van voldoende personeel voor die werven is duidelijk een moeilijker klus.

U moet maar eens de proef op de som nemen en de zoekterm "bouw" intikken op de site met werkaanbiedingen van de VDAB. Van de 150.000 vacatures die u voorgeschoteld krijgt, komen er 35.000 uit de bouwsector.

Overschot van geschikt personeel is er niet. Bij de knelpuntberoepen heeft de bouw een aandeel van ruim 10 procent. Heel wat "bouwberoepen", zoals metselaar of daktimmerman, waren al langer knelpuntberoepen. In de top tien van knelpuntberoepen staan er alvast drie: werfleider/conducteur bouw, technicus studiebureau en caculator bouw.