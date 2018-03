Brusselse oppositie mag auditrapport Gial inkijken

Gial kwam twee weken geleden onder vuur te liggen nadat gebleken was dat een directeur er 18 jaar lang als consultant tot 1.000 euro per dag had verdiend. De man werd na een audit in december vorig jaar ontslagen. Bovendien waren er vragen over rekeningen van de vzw en werden de regels inzake openbare aanbestedingen meermaals overtreden.

De oppositie wil alle documenten over de vzw kunnen inkijken, ook die van de audit. Een bijzondere commissie moet de papieren kunnen inkijken, zegt Bart Dhondt van Groen. "Wij willen transparantie over het hele dossier. Wij vragen heel concreet inzage in het auditrapport".

Volgens gemeenteraadslid Johan Van den Driessche (N-VA) probeert burgemeester Close alles onder de mat te vegen. "Wat me vooral tegen de borst stuit, is dat het stadsbestuur vorige zomer gezegd had dat er een nieuwe wind zou komen en dat de manier waarop dit schandaal wordt aangepakt, via de achterkamers, dat dit gewoon fake is." Die inzage is de oppositie tot nu toe altijd geweigerd. Volgens het stadsbestuur was dat juridisch niet mogelijk. Omdat de audit naar Gial om juridische redenen niet mag worden vrijgegeven, heeft de Brusselse burgemeester Philippe Close (PS) nu voorgesteld dat elke partij tijdelijk één bestuurslid mag afvaardigen voor de raad van bestuur bij Gial, zodat de oppositie op die manier toch het auditrapport kan inkijken. Op 26 maart zal een bijzonder bijeenkomst van die raad van bestuur plaatsvinden.



Stadsbestuur verdedigt omstreden directeur