Torfs: "Mensen met verschillende achtergrond samenbrengen in school? Ja, maar niet ten koste van de vrijheid"

Kamperende ouders aan de schoolpoort, het is weer van dat. In grote steden zoals Antwerpen en Gent bestaan er al online inschrijvingssystemen, maar op een centraal inschrijvingssysteem is het nog altijd wachten, ook al zijn alle partijen in de Vlaamse regering daar voorstander van. Struikelsteen blijkt echter het systeem van dubbele contingentering, waardoor de voorwaarden voor een sociale mix op een school gegarandeerd worden. (Zie artikel hiernaast: Vrije schoolkeuze of niet? Zo werkt het inschrijvingssysteem)

Die nood aan een sociale mix was het onderwerp van discussie in "De afspraak" op Canvas. In Vlaanderen hebben we een van de meest gesegregeerde onderwijssystemen, stelde socioloog Dirk Jacobs. "De feitelijke apartheid waar Bart De Wever het onlangs over had, wat sterke woorden zijn, zien we op dit moment eigenlijk in onze scholen." Jacobs is dan ook voorstander van een inschrijvingssysteem dat mee een sociale mix garandeert in de scholen. "Als we leerlingen van verschillende achtergronden samenbrengen in een school, dan is dat makkelijker om te leren samenleven, letterlijk al in de school."

Bovendien, wees Jacobs aan, toont onderzoek aan dat in scholen met een goede sociale mix kansarme kinderen betere prestaties leveren, zonder dat dat ten koste gaat van de prestaties van de betere leerlingen. (lees voort onder de foto)

Torfs in de bres voor keuzevrijheid

Die argumenten kunnen ex-politicus en ex-rector Rik Torfs (KU Leuven) echter niet overtuigen. "Als het over kansen geven gaat, mogen we de vrijheid wel eens meer kansen geven", vindt hij. Volgens Torfs is "onderwijs zo belangrijk" dat het "geen instrument mag zijn dat ten dienste staat van een ander doel". "Onderwijs is belangrijk op zich." Torfs sprong in "De afspraak" in de bres voor de vrijheid van de ouders om hun kind in te schrijven in de school van hun keuze. Hij is er niet tegen "dat mensen met verschillende achtergronden bij elkaar gebracht worden" in scholen, "maar dat mag niet ten koste gaan van de vrijheid". In plaats van een inschrijvingssysteem dat scholen verplicht om een bepaald aantal kansarme leerlingen in te schrijven, pleitte Torfs voor "positieve incentives" voor scholen, maatregelen die scholen belonen als ze uit eigen beweging een goede sociale mix proberen na te streven, zoals bijvoorbeeld meer subsidies. Wel positieve maatregelen, geen beperkende maatregelen dus. (lees voort onder de foto)

"Keuzevrijheid is er nog steeds"