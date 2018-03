Het lijken wel beelden van 30 jaar geleden, toch vond het "Mullet festival" wel degelijk afgelopen weekend plaats. De 150 deelnemers aan de wedstrijd in de Australische stad Kurri Kurri, niet ver van Sydney, hebben één ding gemeen: ze zijn de trotse bezitters van een haarmatje. Bij ons was die haarsnit vooral populair bij sommige mannen in de jaren 70 en 80, in Australië zijn er nog altijd fans, zo blijkt.