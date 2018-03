Groen en Ecolo gaan samenwonen in 1 hoofdkwartier in Brussel

Het hoofdkwartier van Groen is momenteel gevestigd in Anderlecht en Ecolo woont op het Barricadeplein. Beide partijen ruilen hun kantoren voor een stek in de Van Orleystraat in Brussel. "Dankzij het samenhuizen kunnen de diensten van de twee partijen nog meer samenwerken", zegt Groen-voorzitter Meyrem Almaci.

De twee partijen en enkele nevenorganisaties hebben een coöperatie opgericht die het gebouw heeft aangekocht. Het "Greenhouse" moet een voorbeeld zijn van een ecologische visie op arbeid en huisvesting.

"Met het Greenhouse willen we voluit onze rol opnemen als voorbeeld op het gebied van duurzaamheid, werkbaar werk en efficiënt gebruik van de werkomgeving", zeggen Almaci en Ecolo-voorzitter Patrick Dupriez. "Het feit dat verschillende partners gebruik maken van één en dezelfde ruimte en faciliteiten is al een belangrijke eerste stap."