De nieuwe Hit FM moet al uit de ether na misleidende info rond Flair

In het frequentieplan van Vlaams minister van Media Sven Gatz (Open VLD), dat eind vorig jaar van kracht werd, was er plaats voor vier netwerkradio's. Topradio moest in de strijd zijn meerdere kennen in Hit FM, de voormalige non-stopradio die zich nu profileerde als eerste "vrouwenradio".



Topradio liet het daar niet bij en stapte naar de Raad van State. Want volgens het radiostation steunde de toekenning van Hit op foute informatie en was er helemaal geen samenwerking met Flair.