Huis onbewoonbaar door brand in Lombardsijde

De brand begon rond 21 uur op de zolder van een rijhuis op het Dorpsplein van Lombardsijde. Er was veel rook rond de woning. De brandweer dacht eerst dat er nog iemand in het huis aanwezig was, maar het bleek het geschreeuw van een poes te zijn. De bewoner was niet thuis op dat moment. Er moet nog onderzocht worden hoe de brand is ontstaan. De trams konden ook een tijdje niet rijden door de interventie van de brandweer. De brandweerwagens stonden op de tramsporen.