Jeugdtrainers SK Lierse voeren actie

SK Lierse zit al een hele tijd in slechte financiële papieren. De club is in handen van de Egyptenaar Maged Samy, maar die vindt voorlopig geen nieuwe investeerders. En daarom is er ook geen geld om de 45 jeugdtrainers mee te betalen. "Het is nu genoeg geweest", vinden de trainers. Coördinator Peter Vermeylen: "Vanaf vandaag gaan we de trainingsintensiteit verminderen: we geven 1 training per categorie minder per week. Zo trainen we nog gemiddeld 2 keer per week, en de wedstrijden gaan ook gewoon door."

Ongerust

De spelers en de ouders hebben wel begrip voor de actie van de jeugdtrainers, maar tegelijkertijd zijn ze ook ongerust. "Ze willen zekerheid voor hun kind, en ik denk dat er al veel ouders op zoek zijn naar een andere club. Dat is begrijpelijk, maar we vragen om toch nog een paar weken geduld te hebben. Want als er vandaag of morgen toch een akkoord komt over een overname, dan hervatten we de trainingen weer zoals voordien."

Maar het is nog lang niet zeker wanneer die doorbraak er komt. Bij SK Lierse trainen zowat 450 kinderen.