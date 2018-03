Joan Baez kondigt afscheid van podium aan

Van september tot midden november zal Joan Baez nog 30 keer optreden, in de Verenigde Staten en Canada. Naast New York doet ze ook Nashville (Tennessee) aan, het bastion van de country-songs. Haar allerlaatste concert zal Joan Baez spelen op 17 november, in het Californische Oakland.

Maar eerst komt er nog een Europese "Fare Thee Well Tour". Die begint komende vrijdag in Stockholm. Op 21 mei geeft Joan Baez haar laatste concert in België. Ze treedt dan op in de BOZAR, in Brussel.

Baez debuteerde in 1959, ze was toen 18 jaar. Haar meest legendarische concert gaf ze in 1969, waar ze op de wei van Woodstock "We shall overcome" zong.