Kamperen aan de schoolpoort: Crevits vóór een centraal aanmeldingssysteem, maar...

"Ik wil als minister zelf graag hebben dat iedereen in Vlaanderen gebruik kan maken van dat centrale systeem, dat je ook inschrijft op één dag, maar N-VA koppelt daar de wens aan om de dubbele lijsten af te schaffen", zegt Hilde Crevits aan VRT NWS. "Niet iedereen is het daarmee eens dat we die dubbele lijsten afschaffen. Zolang we niet door die discussie zijn, kan ik geen centraal aanmeldingsregister in het leven roepen. Ik heb daarvoor een decretale aanpassing nodig en daarvoor moet je met drie partijen akkoord zijn."