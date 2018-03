Kamperende ouders krijgen 's nachts toch warm lokaal

Kamperende ouders in Grimbergen. 't Is intussen traditie geworden deze tijd van het jaar. Maar dit jaar zorgt de bijtende kou ervoor dat het extra zwaar is voor de ouders. In basisschool De Regenboog kregen de ouders al snel een warm lokaal om te wachten. Maar in de vrije basisschool Prinsenhof was dat eerst niet het geval. De school wil het kamperen zo ontmoedigen.

Schoolwerking gaat voor op kamperende ouders

Maar gisteravond zette Herman De Cnijf van het schoolbestuur dan toch de deuren open: "We zorgen ervoor dat de lokalen 's nachts ter beschikking zijn van de ouders. En dat tot de inschrijving op 1 maart. Overdag moeten we nog bekijken wat er mogelijk is. Sowieso gaat de schoolwerking voor."

Digitaal inschrijven

De oplossing voor het kamperen zou een digitaal inschrijvingssysteem kunnen zijn. Maar dat is een beslissing die het gemeentebestuur moet nemen. Schepen van onderwijs van Grimbergen, Patrick Vertongen, wil hiervoor alvast stappen ondernemen: "In de toekomst moeten er 150 plaatsen in de scholen bijkomen. Maar in afwachting zal ik deze week contact opnemen met de scholen om te overleggen over een elektronisch aanmeldsysteem, zodat we volgend jaar niet meer dit soort schrijnende toestanden moeten meemaken.