Klein, maar daarom niet minder fijn…

Het werk van Csákvári was al te zien in een tentoonstelling in Londen. In april is een grote tentoonstelling voorzien in Boedapest. Op diverse Britse nieuwsmedia gaf hij meer uitleg.

Péter Csákvári: "Ik ben gestart als fotograaf van voedingsproducten. Maar veel werk leverde me dat niet op. Daarom ben ik begonnen die producten te combineren met kleine figuurtjes die ik gevonden had in een speelgoedwinkel in Guernsey. Mijn eerste set van kleine werkmannen combineerde ik met wat bosbessen en mijn eerste foto ooit was een feit."

"Er kruipt toch wel wat werk om de figuurtjes zorgvuldig te plaatsen in iedere maquette en de belichting optimaal te krijgen voor een zo goed mogelijke foto. In ieder geval creëer ik graag die situaties die men nooit eerder gezien heeft, terwijl ik gebruik maak van alledaagse dingen, of van dingen die je op elkaar kan stapelen. Soms moet er ook iets onheilspellends van de situatie uitgaan. Alsof je in het zwarte scherm van je computer kijkt."

"De reacties zijn ronduit positief. Iedereen die de foto’s gezien heeft, vindt ze leuk. Bovendien merk ik ze overal ter wereld op. ’s Ochtends zie ik ze verschijnen in een ontbijtprogramma op de Mexicaanse televisie, de dag erna staan ze in een Cubaans tijdschrift."

