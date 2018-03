Liever kamperen dan je kind online inschrijven

Voor heel de gemeente Grimbergen zijn er voldoende plaatsen ter beschikking. Tenminste, als je de deelgemeenten zoals Strombeek of Beigem erbij rekent. Maar wie in de dorpskern naar school wil, en nog geen broer of zus op school heeft, heeft maar een 50-tal plaatsen ter beschikking. Waarom willen ouders hun kind nu net naar die scholen sturen?

Veel ouders kiezen graag een school dicht bij huis of willen hun kind afzetten op weg naar het werk. Om praktische redenen dus. Maar er zijn ook scholen waar ze hun kind niet naartoe willen sturen. Zo horen we van een papa uit de wijk 'Borgt', waar de grens Vilvoorde-Grimbergen doorloopt, dat ze de scholen daar niet zien zitten, omwille "van hun reputatie".

Online inschrijvingssysteem

Om kampeertoestanden te vermijden heeft naburige gemeente Vilvoorde het online inschrijvingssysteem ingevoerd. Zo'n 600 vrije plaatsen in het basisonderwijs, in alle 15 scholen. Eerst mogen de ouders hun school van voorkeur ingeven, als tweede criterium komt de afstand huis-school aan bod.

Het systeem wordt er voor het eerst ingevoerd. Schepen van Onderwijs en Vlaams parlementslid Jo De Ro (Open VLD): "Normaal gezien zal iedereen die binnen een bepaalde afstand woont een plaats krijgen, maar voor mensen die verder van de scholen wonen kunnen we dat niet garanderen."

Het computermodel heeft ook de hand in de samenstelling van de leerlingengroep. Zo zullen concentratiescholen (scholen met een meerderheid aan kinderen van een anderstalige achtergrond) eerder voorrang geven aan kinderen met een traditioneel Belgische achtergrond. In zogenaamd "witte" scholen krijgen kinderen met een kansarme achtergrond dan weer meer kans. Dat zijn de "indicatorleerlingen".

Positieve balans, vindt Dilbeek

Dilbeek werkt al vier jaar met het systeem. Jaarlijks worden in elf scholen een 500-tal plaatsen gereserveerd voor dubbel zoveel kandidaten. Hier komt het criterium afstand op de eerste plaats, de school van voorkeur op de tweede.

"Vooral mensen die verder van de scholen wonen raken niet aan een plaats. Wij moeten veel mensen weigeren, en dat zijn er vaak uit Brussel", zegt schepen van Onderwijs Jef Vanderoost (CD&V-DNA). Maar de balans is voor de gemeente positief, zegt hij. "We kunnen nu veel beter inspelen op de behoefte. Als in een school X in wijk Y structureel te weinig plaatsen zijn, dan kunnen we die proberen bij te creëren. De samenwerking tussen de scholen loopt sinds de invoering van het systeem veel beter."

De nadelen van online-inschrijvingssysteem

Maar er zijn ook nadelen: sommige scholen zijn erg populair, en veel kandidaten raken er niet ingeschreven. En omdat alle plaatsen verdeeld worden, zijn er nog weinig mogelijkheden om later in de schoolcarrière in te stappen. Wie verhuist naar Dilbeek, en dus niet vanaf de peuterklas ingeschreven is, raakt misschien niet in een school in de buurt.

De vrije keuze is primordiaal