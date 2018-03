Overlevende van schietpartij Florida en voorvechtster anti-wapengeweld op Twitter populairder dan NRA

Emma González is sinds de dodelijke schietpartij van 14 februari een symbool geworden voor het verzet tegen de huidige wapenwet in de Verenigde Staten. In een emotionele speech drie dagen na de schietpartij uitte ze harde kritiek op de NRA en president Donald Trump.

Emma is sinds haar krachtige speech een inspiratie geworden voor velen die zich tegen het huidige wapenbeleid verzetten. In niet mis te verstane bewoordingen liet ze haar ongenoegen blijken: "Waarom is het gemakkelijker om een (half)automatisch geweer te kopen dan een weekendje met vrienden te plannen? Wij snappen dat niet. In Florida heb je niet eens een wapenvergunning nodig, laat staan dat je dat tuig zou moeten laten registreren." Ook haar boodschap aan de politici was heel duidelijk: "Aan elke politicus die geld aanneemt van de NRA, shame on you! Genoeg is genoeg!".