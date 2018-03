Met deze voorstellen wil Kris Peeters de wet-Renault moderniseren

"Ten gronde is de wet-Renault een goede wet", zegt Kris Peeters in De ochtend. "Maar ze bestaat al 20 jaar en is toe aan modernisering." Daarvoor heeft hij vijf voorstellen op tafel gelegd.

Zo wil Peeters dat werknemers die na een herstructurering al snel een nieuwe job vinden, niet de voordelen verliezen die nadien in het sociaal plan worden afgesproken. "Vaak blijven mensen bij een herstructuring wachten om een nieuwe job te zoeken tot duidelijk is wat in het sociaal plan is opgenomen, omdat zij daar ook willen van genieten." Dat sociaal plan zou Peeters ook wettelijk willen verplichten.

Ook moeten bedrijven van bij het begin rekening houden met de impact van een reorganisatie op onderaannemers en leveranciers. "Bij heel wat herstructureringen staan de onderaannemers en hun personeel in de kou", zegt Peeters. "Mijn voorstel is om die impact ook mee te geven bij de aankondiging van de herstructurering." Hij wil ook dat de overheid en het parlement veel beter geïnformeerd worden. Verder wil Peeters al vroeger sociale bemiddelaars inschakelen in de gesprekken tussen vakbonden en directie. "Ik wil bemiddeling ook mogelijk maken op een preventieve manier, wanneer er nog geen conflict is."

Als er morgen weer een bedrijf mensen ontslaat, wordt er weer gezegd dat de wet-Renault niet is aangepast

Minister van Werk Kris Peeters (CD&V)

Vaart maken