Moet Ryanair schadevergoeding betalen voor geschrapte vluchten?

In de rechtbank van Charleroi was er vanmorgen een inleidingszitting tegen de Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair. Zo'n 400 getroffen passagiers trokken naar de rechter omdat hun vlucht vanuit Charleroi in september geannuleerd of vertraagd was. Zij willen nu graag hun schade vergoed zien.

De 400 reizigers worden vertegenwoordigd door Happy Flights, die de vordering tegen de rechtbank heeft ingesteld. In totaal eisen ze een schadevergoeding van 110.000 euro voor hun gemiste vlucht vanuit Charleroi. Maar ook in Brussel hangt Ryanair nog een gelijkaardig proces boven het hoofd. Dat zegt Jeroen De Man, de advocaat van Happy Flights. "Ook in Brussel zijn vorig jaar heel wat vluchten vertraagd en geannuleerd. Ook daar liggen er voor een 400-tal passagiers procedures te wachten om Ryanair te dagvaarden voor hetzelfde." 30 maart gaat de rechtbank de zaak verder bekijken.

De voorbije herfst was er een sociaal conflict bij de Ierse lagekosten­maatschappij over het loon en de vakantiedagen van de piloten.