Normaal -30°, nu +6° in Groenland:  wetenschappers maken zich zorgen

In Groenland is het op dit moment poolwinter. In oktober vorig jaar is de zon ondergegaan en die komt pas terug op in maart. Het is er dus continu nacht. Normaal gezien liggen de temperaturen de hele poolwinter ver onder het vriespunt, maar de afgelopen dagen kwam het kwik meermaals tot boven het vriespunt. In de voorbije 24 uur werd het zelfs tot +6 graden warm.

In het meetstation Kap Morris Jesup, het noordelijkste puntje van Groenland, steeg de temperatuur op 16, 17, 18, 20 en 22 februari tot boven 0 graden. Een warmteperiode die hoogst uitzonderlijk is voor het gebied. Jesper Eriksen, wetenschapper bij het Danish Meteorological Institute, tweette gisteren dat er in Kap Morris Jesup +6,1 graden gemeten werd. Dat is dan de zesde keer in tien dagen tijd dat de temperatuur boven het vriespunt uitkomt.

(lees verder onder de afbeeldingen)