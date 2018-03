Niemand wil The Weinstein Company kopen en dus wordt het faillissement aangevraagd

Er was een doorstart mogelijk waarbij het bedrijf van naam zou veranderen en waarbij vrouwelijke leden de meerderheid zouden vormen in de raad van bestuur. De verkoop aan een groep investeerders rond Maria Contreras-Sunday, die nog werkte voor oud-president Barack Obama, is echter afgesprongen.



"We begrijpen dat dit een ongelukkig resultaat is voor onze werknemers, onze kredieteisers en alle slachtoffers, maar de raad van bestuur heeft geen enkele andere keuze dan de waarde van het bedrijf te maximaliseren: een ordelijk faillissement", meldde The Weinstein Company gisterenavond.