Olivier Goris gaat zowel Eén als Canvas leiden

“Sinds november ben ik nauw betrokken bij de werking van Canvas”, zegt Olivier Goris. “Ik ontmoette er een straffe ploeg, samen hebben we nagedacht over de sterktes van Canvas en hoe we die verder kunnen ontwikkelen. Door intensief samen te werken met medewerkers van zowel Eén als Canvas voelden we elke dag de kracht van die synergie. Canvas heeft een unieke positie in het Vlaamse medialandschap. Het blijft ook in de toekomst een heel belangrijk net. Ik kijk er naar uit om dit mee vorm te geven."